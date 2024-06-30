أماكن الشواطئ المفتوحة والمجانية بطول البحر المتوسط.. من العريش إلى مطروح

مع اقتراب شهر يوليو وارتفاع درجات الحرارة، تبحث العديد من العائلات عن الشواطئ المفتوحة والمجانية في المحافظات الساحلية المُطلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، خاصة المُدن التي تتمتع بهواء خلاب وطبيعة جذابة لتقليل النفقات وزيادة مدة إجازة الصيف.

أماكن الشواطئ المفتوحة على البحر المتوسط

وتمتد الشواطئ المفتوحة والمجانية المنتشرة على البحر المتوسط بدءا من مدينة العريش في الشمال الشرقي لمصر حتى مدينة مطروح غربا، مُوزعة على العديد من المُحافظات، كبورسعيد ودمياط والإسكندرية ومطروح.

وبحسب البيانات الرسمية لمحافظة بورسعيد، فإن هناك منطقة بطول 15 كيلو مترا تقريبا تطل على الشاطئ تم تخصيص جزء منها للفنادق في شارع طرح البحر، وأجواء أخرى لازالت مفتوحة ومجانية للمواطنين.

ويستخدم الآلاف من المواطنين الشواطئ المفتوحة في منطقة طرح البحر، ومنطقة شاطئ الجميل للاستمتاع بمياه بورسعيد، إلًا أن بعض الأماكن تفرض رسوم 10 جنيهات فقط، مٌقابل شمسية وكرسي للوقاية من حرارة الشمس.

وفي العريش تمتد الشواطئ المفتوحة والمجانية أمام المواطنين بطول ساحل المدينة من منطقة الريسة حتى جامعة سيناء، بطول يزيد عن 15 كيلو تقريبا، أتاحت المحافظة في بعض المناطق إقامة كافتريات بها لتأجير الشماسي للمواطنين بسعر مُخفض.

وفي محافظة دمياط تتربع مدينة رأس البر على رأس المدن التي تتميز بشواطئها المفتوحة منذ عشرات السنين، وبحسب البيانات الرسمية لإدارة السباحة في دمياط، فإن شواطئ النخيل، وشاطئ 51، وشاطئ 101 وشاطئ بلاج رأس البر، أهم الشواطئ التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين في فصل الصيف.

شواطئ مفتوحة ومجانية في مرسي مطروح

وتشهد محافظة مطروح إقبالا كبيرا من الأهالي في فصل الصيف، خاصة على الشواطى المفتوحة كشاطئ «العوام، وشاطئ روميل، وشاطئ كيلوباترا، وشاطئ الليدو، وشاطئ الغرام، وشاطئ مطروح العام»، وهي شواطئ تستقبل الجمهور برسوم ضئيلة.

وتمتد الشواطئ المفتوحة والمجانية أمام المواطنين بطول ساحل منطقة الأبيض وعجيبة التي تُبعد عن مدينة مطروح قرابة 20 دقيقة فقط، إذ يستمتع فيها الأهالي بالمياه الفيروزية دون أي رسوم.

أماكن الشواطئ المفتوحة والمجانية في الساحل الشمالي والعلمين

وتمتد الشواطئ المفتوحة في مدينتي الساحل الشمالي والعلمين التي تتميز بانخفاض درجات الحرارة عن باقي مدن الجمهورية، إلى جانب المياه الفيروزية الزرقاء، والطبيعة الخلابة في المنطقة.

تعتبر الشواطئ المفتوحة كشاطئ الشروق، وشاطئ مارينا 1، وشاطئ اليشمك، وشاطئ الشروق، وشاطئ لافام، أحد أبرز الشواطئ بأسعار مخفضة للمصطافين، فيما يمتد شاطئ كورنيش العلمين المفتوح أمام المواطنين بطول 2 كيلو تقريبا مجانا دون أي رسوم.