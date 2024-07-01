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حظك اليوم برج الثور الاثنين 1-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
02:56 ص | الإثنين 01 يوليو 2024
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

ينصح الخبراء أصحاب برج الثور أن تجعل يومك مليئا بالأحداث المشوقة، وتأكد من إبقاء شريك الحياة في مزاج جيد، من المهم أن تؤدي مهاما جديدة؛ إذ تساعدك على إثبات همتك.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الثور الاثنين 1-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج الفلكية.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 1-7-2024 على الصعيد المهني

يجب عليك أن تظهر موقفك اليوم من عملك، لأنه سيحقق النجاح في مكان العمل، ويمكن لأولئك الذين يطمحون إلى الحصول على وظيفة جديدة ترك ما بأيديهم بثقة، لكن بعد التأكد من جدوى الوظيفة الجديدة.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 1-7-2024 على الصعيد العاطفي

قد تلاحظ أن علاقتك تتعرض لهزات خفيفة، يمكن أن يكون السبب عبارة قلتها لشريك حياتك، أو تعليق بريء ألقيته دون وعي، لذا يجب عليك أخذ زمام المبادرة لتسوية هذا الأمر.

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