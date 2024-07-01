الأمراض النفسية تلاحق قوات الاحتلال.. تسريح 90 جنديا وارتفاع طلبات الاستقالة

بعد مرور أكثر من 9 أشهر من حرب الاحتلال الغاشم على قطاع غزة، لم تعد الآثار السلبية تخيم على تدمير البنية التحتية وارتفاع أعداد الشهداء، بل امتدت لتصل إلى صفوف جنود الاحتلال، الذين أصبحوا يعانون من أمراض نفسية وإعاقات.

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن جنود الاحتلال يدفعون "الثمن الباهظ" لطول الحرب في غزة، حتى أن جيش الاحتلال سرح 90 منهم خلال الأشهر الـ6 الأولى من الحرب بسبب إصابتهم بأمراض نفسية وعقلية خطيرة، فضلا عن ارتفاع طلبات الاستقالة وترك الخدمة العسكرية، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

الأمراض النفسية تلاحق جنود الاحتلال

بحسب الصحيفة العبرية، فأن الحرب التي تدور في قطاع غزة منذ 9 أشهر يدفع جنود الاحتياط غير المدربين «الثمن الباهظ» والأمر لا يتعلق بالقتل أو الإصابات البالغة، بل بالأمراض النفسية والعقلية أيضا، فخلال الفترات الماضية، تم رصد العديد من الإصابات بالاضطرابات النفسية الحادة، ومعاناة بعضهم من الميول الانتحارية.

وأضافت الصحيفة أن الغالبية من المصابين من جنود الاحتلال يعانون من مشاكل وأمراض نفسية تتراوح ما بين الاكتئاب والهلاوس، والميول الانتحارية، وبعضهم يعاني من اضطراب كرب ما بعد الصدمة ويحتاج إلى علاج نفسي طويل الأمد.

وبحسب تقارير صادرة عن وزارة الصحة لدولة الاحتلال، فقد ارتفع عدد الجنود المعاقين في أقسام إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع إلى 70 ألف جندي وضابط، بعد انضمام 8663 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي، و35% من الجرحى يعانون من أمراض نفسية.

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، فقد طلب أكثر من 10 آلاف ضابط وجندي احتياط الحصول على خدمات الصحة العقلية.

انتحار ضباط بعد السابع من أكتوبر

وأعلن قسم التأهيل في جيش الاحتلال تشكيل فريق طبي مكون من أطباء نفسيين وممرضين قادرين على التعامل مع الميول الانتحارية لضباط، خاصة بعد أن كشفت صحيفة هآرتس أن 10 ضباط قاموا بانهاء حياتهم بعد السابع من أكتوبر.

فيما أقر جيش الاحتلال في مارس الماضي، أنهم يواجهون أكبر مشكلة في الصحة العقلية في تاريخهم، بعدما خضع أكثر من 1700 جندي وضابط للعلاج النفسي.