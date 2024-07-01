«الضرائب»: ندوات أون لاين للممولين الملزمين بمنظومة احتساب الأجور والمرتبات

أعلنت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تنظيم المصلحة لندوات أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة السادسة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك اعتبارًا من 1 حتى 15 يوليو 2024، وذلك يومي الاثنين والخميس في تمام الساعة 7 مساء، وذلك للتوعية والتعريف بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها والإجابة على أي استفسارات للممولين.

من هم الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة من منظومة الضرائب؟

وأشارت إلى أنَّ الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة من المنظومة وفقًا لقرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023، هم ممولي مراكز «متوسطي الممولين بالقاهرة - كبار مهن حرة - كبار ومتوسطي وجه بحري - كبار ومتوسطي وجه قبلي» وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي، والذي يبدأ تاريخ إلزامهم بالمنظومة في 15 يوليو 2024.

كيفية حضور الندوات

وأوضحت أنَّ رابط حضور هذه الندوات اضغط هنا.

وأكّدت أهمية حضور الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة من المنظومة لهذه الندوات والمشاركة فيهان والتدريب على كيفية التعامل مع المنظومة والوظائف الخاصة بها، الأمر الذي يساعدهم على سرعة الالتزام بتطبيق ضوابط المنظومة اعتبارًا من قرار إلزامهم بها في 15 يوليو 2024، وبالتالي فإن ذلك سيجنب الشركات اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم أو تطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نتيجة عدم الالتزام، فضلًا عن تجنب رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.

توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

وبينت أنَّ منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الاجتماعية، التأمين الصحي... إلخ)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، وتأكيد صحة النتائج.

وأشارت إلى أنَّه لمزيد من المعلومات عن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات والاطلاع على نماذج المنظومة والأدلة الإرشادية الخاصة بالتعامل مع المنظومة، يرجى زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services.

https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms.

جدير بالذكر أنَّ مركز الاتصالات المتكامل يتلقى الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.