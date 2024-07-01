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وكيل «صحة غزة» يعزي رفاقه: «آسف لفقدان زملائنا بسجون الاحتلال الإسرائيلي»

كتب:

منى صلاح
11:59 ص | الإثنين 01 يوليو 2024
وزارة الصحة الفلسطينية- أرشيفية

وزارة الصحة الفلسطينية- أرشيفية

تقدم وكيل وزارة الصحة في غزة، الدكتور يوسف أبو الريش، بالعزاء معربا عن شعوره بالأسف لفقدان زملاء لهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومنهم الدكتور إياد الرنتيسي رئيس قسم الولادة بمستشفى كمال عدوان.

وتابع «أبو الريش»، في تصريحاته التي نقلتها شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «استشهد عدد من الأطباء والكوادر الطبية في سجون الاحتلال منهم الدكتور عدنان البرش رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء».

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بقلم منى صلاح