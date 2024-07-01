ضبط 5 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في سوهاج

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من مزارع – مقيم بدائرة المركز، بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مجاور لمنزله.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط 5 أشخاص، مقيمين في محافظة سوهاج حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم، وتبين وجود حفرة «بقطر 70 سم وبعمق 12 مترًا - الأدوات المستخدمة في الحفر»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.