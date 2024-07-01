«العمل الدولية» تكرم مهند دياب بعد فوزه بجائزة إكسيل على مستوى إفريقيا

كرمت منظمة العمل الدولية، المخرج مهند دياب، مستشار وزير التضامن للتوثيق المرئي عن فيلم «أطفال ولكن» في إطار اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وذلك بعد فوزه بجائزة إكسيل الإعلامية على مستوى إفريقيا، في مسابقة «أصوات ضد عمل الأطفال» بدولة كينيا، التي جرى تنظيمها في مايو الماضي.

فيلم «أطفال ولكن»

وأكدت وزارة التضامن، أن فيلم الوثائقي «أطفال ولكن» يحمل دعوة حقيقية للتغير من خلال سرده الإبداعي للقضية والقصة التسجيلية، كذلك الصورة السينمائية للفيلم، وكيفية مراعاته للقيم الأخلاقية في توثيق القضية بشكل حرفي.

وأوضحت أنه يمتلك مكتبة فيلمية ضخمة تضم أكثر من 100 فيلم وثائقي على مدار 15 عامًا، تنوعت ما بين مختلف القضايا الاجتماعية والتنموية، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.

ونوهت إلى أنه ساهم برؤيته الفنية في تلخيص وترجمة القضايا الاجتماعية التنموية إلى صور بصرية شيقة، بما في ذلك قضايا الفئات المهمشة في المجتمع المصري، وأصبحت تعرض أعماله سنويا في الاحتفالات الرئاسية الهامة، مثل الاحتفالات بالمرأة والأم المثالية وذوي الإعاقة.

الدفاع عن حقوق الإنسان

وأكدت أنه عمل كخبير مع العديد من منظمات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وهيئتي الأمم المتحدة للمرأة والمخدرات، ومنظمة دروسوس الدولية ومؤسسة «فيزيو» الهولندية، إلى جانب إطلاق مشاريع تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأشخاص ذوى الإعاقة، ومختلف القضايا التنموية التي تتعلق بالتغيير الاجتماعي.

حصد «دياب» مؤخرًا، جائزة إكسيل على مستوى إفريقيا عن فيلمه «أطفال ولكن»، كما تم تكليفه العام الماضي برئاسة مهرجان المرأة العاملة في مصر، فضلا عن تطويره منهجًا مبسطًا لعلوم اللغة السينمائية، إذ درس في عدد من الجامعات المصرية والورش السينمائية داخل مصر وخارجها.