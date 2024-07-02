ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا دون ترخيص في الإسماعيلية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الإسماعيلية بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، واتخاذها من الكيان مقرا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات في العديد من المجالات المختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها عدد من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات تدريبية، وشهادات خالية البيانات، معدة للتزوير، كارنيهات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة - وأكلاشيه خاص بالكيان – ودفاتر استلام نقدية ومجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر وأوراق خاصة بنشاط الكيان ومطبوعات دعائية – و2 جهاز حاسب آلي وهاتف محمول، بفحصهم تبين احتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي).