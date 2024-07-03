الرئيس السيسي يشكر أعضاء الحكومة والمحافظين السابقين لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة، والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

وأكد أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات خلال المرحلة المقبلة.