كيفية تحصين النفس من الفتن؟.. «الإفتاء» تحدد 10 أمور مهمة

لكي يقوى الإنسان على مٌقاومة الفتن، وحفظ نفسه من مكائد النفس والشيطان، عليه أن يسعى ليكون عبدًا طائعًا مٌخلصًا لله تعالى، مستعينًا به في كل أموره، ومتوكلًا عليه، ولا يغتر بنفسه أبدًا مهما أكثر من الطاعات، قال تعالى: «وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» آل عمران: 101.

أمور تساعد تهذيب النفس وتزكيتها

وأوضحت دار الإفتاء على لسان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في فتوى لها أنه هناك أمور مُعينة تُساعد على تهذيب النفس وتزكيتها وتحصينها، ومنها:

- الإكثار من ذكر الله تعالى.

- ترسيخ محبة الله تعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القلب.

- قراءة القرآن الكريم وتدبره.

- التفقه في الدين.

- مصاحبة أهل الخير والصلاح.

- الحرص على أداء الفرائض.

- اجتناب المعاصي لا سيما الكبائر.

- محاسبة النفس.

- عدم اليأس من الاستقامة مهما وقع الإنسان في الذنوب أو تكررت فليحسن الظن في عفو الله ومغفرته.

- المبادرة بترك الذنب وتجديد التوبة منه.