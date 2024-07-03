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حماس: حريصون على إنهاء الحرب في غزة ومعنيون بتحقيق مطالب شعبنا

كتب:

عمرو هلال
11:50 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
حماس

حماس

أكدت حركة حماس حرصها على إنهاء الحرب على غزة، وتحقيق المطالب الأساسية للشعب الفلسطيني التي تحظى بإجماع وطني، مشيرة إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت منحازة بشكل كامل لموقف الاحتلال الإسرائيلي، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضحت «حماس» أن الاحتلال يعرف أن الضغط على قيادة الحركة والتهديد المستمر لن يجدي نفعا، مضيفة: «لم نتشدد في مطالبنا خلال التفاوض والاحتلال يحاول التشويش والمراوغة، تبادلنا بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف الحرب والانسحاب الشامل من قطاع غزة ومستمرون في التواصل مع الوسطاء».

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بقلم عمرو هلال