وزير الري يتابع في أول يوم عمل ترتيبات «أسبوع القاهرة السابع للمياه»

تلقى هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه بشأن الترتيب لعقد «أسبوع القاهرة السابع للمياه» تحت عنوان «المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة» والمقرر عقده خلال الفترة من 13 حتى 17 أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات أسبوع المياه الأفريقي، والذي تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو».

أسبوع القاهرة السابع للمياه

وقال وزير الري في بيان منذ قليل إنَّ هذا الحدث البارز سيجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر، مع تعزيز محاور الأسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الاستمرار في التركيز على محور «المياه والتغيرات المناخية» على المستوى العالمي.

وأضاف أنه تمّ عقد العديد من الاجتماعات مع المنظمات المختلفة للاتفاق علي جلسات الأسبوع، وتسجيل العديد من الجلسات علي المنصة الخاصة بالأسبوع، كما يتم حاليا تطوير المنصة المتكاملة للأسبوع والتي تضم جميع الفعاليات بما يُسهل على المنظمين والمشاركين التواصل الفعال والتنسيق المشترك.

قبول 113 ملخصا بحثيا بعد التقييم

وفيما يخص مسابقة الأبحاث العلمية، أوضح أنه تمّ قبول 113 ملخصًا بحثيًا بعد التقييم بمعرفة أعضاء اللجنة العلمية، وإبلاغ مقدمي الملخصات العلمية المقبولة بالإفادة بملخص مطول أو بحث كامل ، كما نسقت اللجنة العلمية مع مجلة السياسة المائية الدولية (WWP) لنشر الأبحاث الكاملة المميزة في المجلة.

واستكمل أنه سيتمّ تشكيل محكمين زائرين بالمجلة بمعرفة اللجنة العلمية لتحكيم الأبحاث الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه طبقاً لضوابط النشر بالمجلة، والموعد النهائي لاستقبال الملخصات المطولة هو 7 يوليو 2024، والموعد النهائي لاستقبال الأبحاث الكاملة هو 14 يوليو 2024.

وتابع أنه يجرى الإعداد لتنظيم المعرض المقام على هامش الأسبوع والذي يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في قطاع المياه، ويشمل المعرض مجالات حيوية كتحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال المياه، مما يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الخبرات.