«الصحة الفلسطينية» تحذر من اقتراب توقف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، بيانا قبل قليل، تحذر فيه من توقف مولدات الكهرباء خلال ساعات قليلة في مجمع ناصر الطبي، المستشفى الرئيسي الوحيد المتبقي والذي يقدم الخدمة للمرضى، بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة في محافظتي خان يونس ورفح، نتيجة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، منوها إلى أنه حاليا توقف العمل في بعض الأقسام داخل مجمع ناصر الطبي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وناشدت الوزارة كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

الحرب على غزة

وتستمر الحرب لأكثر من 270 يومًا على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع الخسائر

وتستمر الحرب لشهرها التاسع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألفًا و800 شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.