مدبولي: الرئيس وجه باستكمال «حياة كريمة».. والتغيير كان فلسفة التشكيل الحكومي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المحددات الرئيسية والتوجهات التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، منها تطوير الأداء الحكومي والعمل على التوسع في الميكنة وهيكلة الوزارات، والحد من التشابكات والتداخلات بين الوزارات والملفات أمر مهم وضروري، وأن الرئيس السيسي وجه بسرعة استكمال مشروع حياة كريمة الذي يمس كل أبناء الوطن في الريف، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، واستمرار دور الدولة المصرية في الشأن الخارجي والملفات الخارجية، وبالتحديد بالمنطقة التي تشهد صراعات واضطرابات.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك فلسفة في شكل التشكيل الحكومي وهي التغيير، وأهم التغييرات كانت في منصب نائب رئيس الوزراء، وتم تحديد ملفين مهمين للغاية لهذا المنصب، أولهما التنمية البشرية، خاصة الصحة والتعليم، وتم اختيار الدكتور خالد عبد الغفار لتولي هذه المهمة بحكم خبرته الكبيرة في المجالين الصحة والتعليم، ولديه من الكفاءة أنه يكون مسؤولا حقيقي عن هذه الملفات.

وأوضح أن ملفات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، ستكون مسؤولية نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وسيجري وضع أرقام ومستهدفات واضحة لكل هدف من الأهداف الذي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الملف الثاني هو التنمية الصناعية وهذا الملف «حياة أو موت» بالنسبة للدولة المصرية.