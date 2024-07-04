مفاجأة تواجه شرطة الاحتلال الإسرائيلي عند توقيف سائق.. ماذا وجدوا؟

في ظل كيان لا يحترم القوانين الدولية ويستحوذ على أراضي الفلسطينيين، يتصرف مواطنوها على نفس الشاكلة، حيث عمد مواطن إسرائيلي على قيادة سيارته الخاصة 10 سنوات كاملة بعد سحب رخصة قيادته ضاربا كل قوانين الاحتلال الإسرائيلي بعرض الحائط.

سائق بدون رخصة

وكشف موقع «I24 News» الإسرائيلي في نسخه المختلفة بالعربية والفرنسية والإنجليزية، عن إلقاء شرطة الاحتلال الإسرائيلي القبض على سائق بدون رخصة ضمن التشديدات الأمنية التي تنفذها الشرطة في ظل غضب المواطنين المتزايد تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

مفاجأة عند توقيفه قائد السيارة

وألقت الشرطة القبض على المواطن في منطقة زخرون يعقوب وسط إسرائيل، حيث لاحظ رجال الشرطة رجلا سلوكه مريب وسيارة متهالكة فتم توقيفه لفحص أوارق قائد السيارة والمركبة، وكانت المفاجأة بأن السائق صاحب الـ30 عاما مسحوبة رخصته منذ عام 2013 على يد حكم من المحكمة، وبعد اكتشاف الشرطة الإسرائيلية هذا الأمر صباح أمس الثلاثاء تم مصادرة المركبة، واقتياد السائق إلى مركز الشرطة لإجراء التحقيقات معه، وفي نهايتها تقرر اعتقاله على ذمة التحقيق، وعقب انتهاء التحقيق معه قدمت الشرطة لائحة اتهام بشكل سريع ضده إلى المحكمة في الخضيرة مع طلب اعتقاله حتى نهاية الإجراءات.