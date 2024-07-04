«القاهرة الإخبارية»: من المتوقع عدم دخول المساعدات لغزة خلال اليومين المقبلين

قال رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح البري، إنّ شاحنات الوقود التي غادرت الأراضي المصرية، متوجهة إلى صوب معبر كرم أبو سالم لا زالت على حالها داخل المعبر، ولا جديد يُذكر في تفريغ الحمولة الخاصة بهذه الشحنات حتى اللحظة.

وأضاف «المطعني»، في مداخلة عبر «جولة المراسلين»، المذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه من المرجح أن تعود هذه الشاحنات أو بعضها مرة أخرى إلى الأراضي المصرية، بعضها محمل بالغاز أو البنزين.

تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: «سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعنت في الانتظار وتفريغ الشحنات الخاصة بالوقود، وتبقى لعدد من الساعات ثم تعود إلى الأراضي المصرية، ومن المتوقع عدم دخول المساعدات اليومين المقبلين بسبب الإجازات الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم».

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع استراتيجية في تقليص دخول المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم، فقد انخفضت إلى قرابة 30 شاحنة أو أقل في اليوم، بعد أن كانت 300 شاحنة يوميًا في أبريل.