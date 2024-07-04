رعب في شمال إسرائيل.. 10 حرائق وإغلاق طريق سريع وتعطل القطارات

اشتعلت الحرائق في عدد من مناطق شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب صواريخ حزب الله التي أطلقها على إسرائيل، وتتعامل فرق الإطفاء مع حرائق كبيرة في 10 مواقع على الأقل في الجليل ومرتفعات الجولان.

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن طريقا سريعا واحدا على الأقل في مرتفعات الجولان مغلق نتيجة الحرائق، بالاضافة لتعطيل حركة القطارات مما تسبب في تعطل الحياة في مناطق شمال إسرائيل، بسبب إطلاق أكثر من 200 صاروخ وسرب من الطائرات بدون طيار ردا على اغتيال القائد محمد ناصر في جنوب لبنان أمس.

اشتعال حرائق في شمال إسرائيل

وبحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل» الناطق باللغة الإنجليزية فإنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في هجمات حزب الله، على الرغم من أن بعض الطائرات بدون طيار وشظايا أشعلت حرائق في شمال إسرائيل.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو قصف هياكل عسكرية لحزب الله في منطقتي رامية وحولا في جنوب لبنان، وردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طائرات إسرائيلية اخترقت جدار الصوت في بيروت وأجزاء أخرى من لبنان اليوم.

هجوم شبه يومي لحزب الله على إسرائيل

منذ أكتوبر الماضي تهاجم قوات بقيادة حزب الله تجمعات ومواقع عسكرية إسرائيلية على طول الحدود بشكل شبه يومي.

وأسفرت الاشتباكات على الحدود حتى الآن عن مقتل 10 مدنيين على الجانب الإسرائيلي، فضلاً عن مقتل 15 جندياً واحتياطياً من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن حزب الله عن أسماء 360 شهيدًا قتلوا على يد إسرائيل خلال المناوشات الجارية، معظمهم في لبنان وبعضهم في سوريا أيضاً.