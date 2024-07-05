«هتوفر في المكالمات والإنترنت».. 8 معلومات عن شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة

تحول كبير في تقنيات الاتصالات توفره شرائح (eSIM) الإلكترونية المدمجة، إذ توفر الكثير من الميزات والقدرات التي لم تكن متاحة من قبل، مثل سهولة الاستخدام، والأمان.

موعد انطلاق شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة (eSIM)

وفيما يلي، ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية موعد إتاحة الشرائح الجديدة و10 معلومات عنها، وفقًا لما أعلنه جهاز تنظيم الاتصالات في مصر، والذي يستعد قريبًا قبل نهاية العام الحالي بعد الانتهاء من التجاربها الفنية على الشبكة لتفعيل بطاقات eSIM بدلاً من شرائح SIM التقليدية، في حال كان الهاتف مزودًا بتقنية eSIM:

10 معلومات عن شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة (eSIM)

1. التثبيت الداخلي: تكون الشريحة مدمجة داخل الجهاز، ولا يمكن للمستخدم إزالتها أو تركيبها يدويًا.

2. اختيار الشبكة: يمكن للمستخدم اختيار شبكة الهاتف التي يحتاجها من مختلف شركات الإتصالات، حيث يتم تحميل بيانات الشبكة تلقائيًا داخل الشريحة الإلكترونية eSIM لتعمل كأنها بطاقة SIM فعلية.

3. تقليل سرقة الهواتف: تساهم المنظومة في تقليل عمليات سرقة الهواتف المحمولة، حيث يمكن للعميل إيقاف جهازه المحمول بسهولة عبر خطوات بسيطة بفضل الشريحة الإلكترونية.

4. التنقل بين الشبكات: تتيح الشريحة للمستخدم التنقل بين شركات الاتصالات بمرونة وسهولة أكبر، حيث يمكنه الاتصال بشبكات المحمول المختلفة دون الحاجة لتغيير أو تركيب شريحة جديدة.

5. خفض تكلفة المكالمات: تساعد التقنية في خفض تكلفة المكالمات عبر السماح للمستخدم بالتنقل بين شبكات الاتصالات، ما يزيد المنافسة بين الشركات لتقديم أفضل الأسعار.

6. إنهاء مشكلة التجوال: تنهي الشريحة مشكلة التجوال وأسعار باقات الإنترنت الباهظة أثناء التجوال، حيث يمكن ببساطة التحويل إلى شبكة إنترنت محلية في البلد الذي يسافر إليه المستخدم.

7. مرونة في إدارة خدمات الاتصال: توفر eSIM مرونة في إدارة خدمات الاتصال علي أكثر من جهاز شخصي مثل الهواتف، الأجهزة اللوحية، والساعات الذكية، مع تحديد عدد الأجهزة المسموح بها من قبل شركات الاتصالات.

8. دعم الأجهزة المتعددة: يمكن للشريحة الإلكترونية العمل على عدة أجهزة في وقت واحد، ما يتيح للمستخدم مرونة في إدارة خدمات الاتصال على مختلف أجهزته.