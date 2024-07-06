مبعوث أممي: الحوار السياسي الشامل عامل مؤثر في صنع السلام بالسودان

قالت نايلة حجار، كبير مستشاري مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، خلال كلمتها بمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية الذي تستضيفه مصر اليوم، وتنقله في بث مباشر شاشة «إكسترا نيوز»: «الحوار السياسي السوداني الشامل سيكون العامل المؤثر في عملية صنع السلام بالسودان، وهذا الحوار لابد أن يرتكز على قبول الرأي الآخر والإجماع الشعبي على إنهاء الحرب وبناء المؤسسات الديمقراطية».