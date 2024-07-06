«إكسترا نيوز»: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة لليوم الثاني تواليا

أكد أحمد عادل مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، استمرار التعنت الإسرائيلي في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة سواء كانت مساعدات إنسانية أو المحروقات والمواد البترولية بحجة أن يوم السبت عطلة رسمية في إسرائيل، رغم أنه اليوم الثاني على التوالي الذي لا تسمح فيه إسرائيل بدخول أي محروقات أو أي مواد بترولية لتتفاقم المعاناة داخل قطاع غزة.

انهيار الخدمات في غزة

ولفت مراسل «إكسترا نيوز»، إلى انهيار الكثير من الخدمات داخل قطاع غزة، مثل خدمة المنظومة الصحية نظراً لنقص الوقود، وتوقف أغلب المولدات الكهربائية عن العمل وانعدام التيار الكهربائي وسط استغاثات متصاعدة ومتتالية من داخل قطاع غزة.

وكشف عن أن بعض المستشفيات خرجت عن الخدمة في ظل نفاد الوقود ومن بين هذه المستشفيات مجمع ناصرالطبي، موضحا أن المنظمات الأممية قالت إن قطاع غزة في حاجة إلى ما يقل عن 500 شاحنة في حين أن ما يقدم من مساعدات خلال الفترة الأخيرة انخفض عما كان يقدم من قبل، والآن سمحت قوات الاحتلال بدخول 50 شاحنة من المساعدات الإنسانية كحد أقصى.