مرصد الأزهر يحذّر من تأثير الذكاء الاصطناعي على التفكير البشري: قد يعيق العقول

حذّر مرصد الأزهر في تقرير له، من تأثير الذكاء الاصطناعي على القدرات العقلية للبشر، حيث أصبحت التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وصارت برامج الذكاء الاصطناعي (AI) عنصرًا رئيسًا في تسهيل حياتنا وتنفيذ أعمال ومهام كثيرة كان منها ما يصعب على البعض.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأضاف المرصد: «مع كل هذه الفوائد والمحاسن تأتي تساؤلات ملحة بشأن تأثير هذا الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في قدراتنا العقلية، مثل الذكاء والابتكار والانتباه والإدراك والتذكر والتفكير وغيرها من القدرات العقلية الأخرى».

وطرح مرصد الأزهر من خلال وحدة البحوث والدارسات التابعة له عدة تساؤلات، منها «هل نحن على وشك مواجهة إعاقة عقلية؛ بسبب عدم استخدام القدرات العقلية الطبيعية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتقنياته المتعددة؟».

تأثير الاعتماد الزائد على التكنولوجيا

وأكد مرصد الأزهر أنّ الاعتماد الزائد على التكنولوجيا الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تراجع في بعض القدرات العقلية الأساسية، ومن أمثلة ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام والأعمال الإدارية والأكاديمية، بدلًا من اعتماد الفرد على قدراته العقلية في التفكير وحل المشكلات والإبداع والتذكر.

وأوضح أنّ عدم استخدام هذه القدرات قد يؤدي إلى إضعافها أو الحد منها، ومن الممكن توضيح الآثار السلبية المترتبة على الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعطيل القدرات العقلية في السطور التالية، والإفراط في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي الاعتماد المفرط الكلي على أنظمة الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الممكنة بالقدرات البشرية المحضة إلى إضعاف مهاراتنا المعرفية، مثل حل المشكلات والتفكير النقدي والذاكرة، واللغة وغيرها من القدرات العقلية الأخرى.

وتابع مرصد الأزهر، أنّ ضعف القدرات الابتكارية لدى الفرد تحد أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدم اقتراحات جاهزة من قدرتنا على التفكير المستقل، وتوليد أفكار جديدة، وحلول مبتكرة، فتقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج أعمال ابتكارية، وقد يثني هذا البشرَ عن الإبداع بأنفسهم، إذ يشعرون بأنّ ما ينتجه الذكاء الاصطناعي قد يفوق قدراتهم العقلية، ومع مرور الوقت قد يؤدي ذلك إلى تراجع في مستوى الابتكار والإبداع البشري.