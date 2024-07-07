سلطان الشامسي: تنسيق مصري إماراتي لإيصال المساعدات إلى غزة

أكد سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشئون التنمية والمنظمات الدولية أن فتح المعابر ضرورة ملحمة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، مشيدا بجهود مصر رئيسا وحكومة وشعبا لما تقدمه من دعم للشعب الفلسطيني.

الشعب المصري يدعم الأشقاء في غزة

وقال سلطان الشامسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إن ما يفعله الشعب المصري من دعم الأشقاء في غزة ليس غريبا عن المصريين، مشيرا إلى وجود تنسيق عال بين مصر والإمارات لمساعدة الأشقاء، قائلا: «ليست أول مرة يحدث تنسيق عال بين مصر والإمارات وهناك خلية عمل وتنسيق بين الفريقين».

ملف المساعدات

وتابع: «التنسيق المصري الإماراتي في أكثر من ملف، سواء المساعدات عن طريق الجو أو نقل المصابين» مشيرا إلى استقبال الإمارات 710 من جرحى ومصابي سرطان في غزة للعلاج خلال المرحلة، كما يوجد مستشفى عام في العريش أقامته الإمارات لدعم مواطني غزة وتعاون كبير لتوفير المياه النظيفة بمعدل 1.5 مليون جالون يوميا.