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مدبولي يوافق على تعديل توقيتات انطلاق مباريات الدوري الممتاز

كتب:

الوطن
09:14 م | الأحد 07 يوليو 2024
د. مصطفى مدبولي

د. مصطفى مدبولي

وافق الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل التوقيتات الخاصة بمنافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، ليصبح انطلاق المباريات بدءا من الخامسة والنصف مساء.

يأتى ذلك في ضوء ما عرضه وزير الشباب والرياضة بشأن تأخير موعد انطلاق المباريات، حفاظاً على اللاعبين بالنظر إلى التوقعات الخاصة بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشأن بدء تطبيق تلك القرارات.

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