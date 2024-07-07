«التنظيم والإدارة» يعلن موعد الامتحانات الشفوية لوظائف الري والطرق والكباري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن موعد عقد الامتحانات الشفوية «المقابلات» للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات الإلكترونية في مسابقة شغل وظائف بوزارة الموارد المائية والري، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 25 يوليو 2024.

ويقوم الجهاز بعقد الامتحانات المقررة للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري، خلال الفترة من 16 يوليو إلى 24 يوليو 2024.

أماكن عقد المقابلات الشخصية

وأكد الجهاز على ضرورة الالتزام بالأيام والمواعيد المقررة للمقابلة والامتحانات، وأنه لن يسمح بالدخول في غير الأوقات المحددة.

الجدير بالذكر أن جميع المقابلات والامتحانات، سوف تعقد بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز بمنطقة العجوزة - تقاطع شارع سالم سالم مع شارع عبد العظيم راشد أمام قسم جوازات العجوزة - محافظة الجيزة.

ويمكن المتقدمين الاستعلام عن موعد المقابلة عبر بوابة الوظائف الحكومية.