عاجل: ليلة دامية في إسرائيل.. مظاهرات تملأ تل أبيب وقتلى بين مؤيدي ومعارضي نتنياهو (فيديو)

أعلنت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» عن اندلاع اشتباكات بين أنصار ومعارضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، مما أسفرت عن مقتل أحد المعارضين.

واندلعت مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء الاحتلال الإسرائيلي اليوم، احتجاجًا على الحكومة، وبلغت ذروة المظاهرات بوصول الآلاف من المتظاهرين إلى مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، مطالبين إجراء انتخابات مبكرة واتفاقًا مع الفصائل الفلسطينية لإنهاء احتجاز 120 محتجزا في غزة، وذلك بعد مرور 9 أشهر على الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية.

مظاهرات حاشده في تل أبيب

وفي تل أبيب، شارك آلاف الأشخاص في المظاهرات، حيث علق إيناف زانجوكر - والد ماتان الذي كان محتجزا في غزة - في قفص من جسر فوق طريق بيغن للتعبير عن احتجاجه على الحكومة.

وشهدت مدينتان من أكثر مدن إسرائيل اكتظاظًا بالسكان، احتجاجات حاشدة يوم عمل، حيث أغلق المتظاهرون الطرق السريعة ونظموا مسيرات أمام منازل وزراء الحكومة، بما في ذلك وزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الخارجية إسرائيل كاتز، ورئيس الكنيست أمير أوهانا.

بعد خطاب

#ابو_عبيده



مظاهرات غفيرة و فوضى كاملة في تل أبيب الليلة و الأمور تتجه إلى التصعيد…

يعلمون ويعون في كلام ابو عبيدة جيدا pic.twitter.com/BzdWDz4ifQ — طوفان غزة الغزة (@engel20152015) July 7, 2024

تل أبيب تشتعل

وشهدت مدينة تل أبيب مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، حيث ألقت السلطات القبض على خمسة أشخاص في شمال المدينة، كما اندلعت مواجهات طفيفة بين المتظاهرين والشرطة في تقاطع روكاش/نمير في شمال تل أبيب.

وكانت اللافتات على القفص المعدني صريحة في مطلبها: «صفقة رهائن فورية!»، وألقوا اللوم على نتنياهو بشكل مباشر «نتنياهو، الأمر بين يديك!»، متهمين الحكومة بالإهمال «الحكومة تخلت عن المحتجزين، الشعب سيعيدهم».

وصلت الاحتجاجات إلى حي رحافيا في القدس، لكنها فقدت زخمها، حيث تفرقت إلى اتجاهات مختلفة على الرغم من ذلك، استمر المئات في محاولة الوصول إلى أقرب مكان ممكن من مقر إقامة نتنياهو ولكن الشرطة منعت المتظاهرين من التقدم ووضعت حواجز لمنعهم من تجاوز نقطة معينة.