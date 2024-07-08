مصدر حكومي: يوم عاشوراء ليس إجازة رسمية لموظفي الدولة

أكّد مصدر حكومي أنَّ يوم عاشوراء، الذي يوافق الثلاثاء القادم، ليس إجازة رسمية لموظفي الدولة، فعلى الرغم من كونه مناسبة دينية يحتفل بها المسلمون، إلا أنَّه لا يندرج ضمن قائمة الأعياد والمناسبات الرسمية المقررة في أجندة العطلات والإجازات.

أعياد دينية رئيسية

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أنَّ قوانين العمل لا تنص على منح إجازات رسمية إلا في الأعياد الدينية الرئيسية، إذ تقتصر العطلات الرسمية المدفوعة الأجر المرتبطة بالمناسبات الدينية على: عيدي الفطر والأضحى للمسلمين، ورأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد للأقباط.

يوم عاشوراء

يشار إلى أنَّ يوم عاشوراء هو مناسبة دينية يحتفل بها المسلمون، ويوافق يوم العاشر من شهر الله المحرم الذي أنجا الله فيه نبيه موسى من بطش فرعون.