عضو بـ«النواب»: اللجنة البرلمانية ستقوم بدراسة دقيقة وعميقة لبرنامج الحكومة

أعرب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، عن سعادته لاختياره عضوا باللجنة البرلمانية لمناقشة برنامج الحكومة الذي تم عرضه أمام مجلس النواب في جلسته العامة اليوم.

اللجنة البرلمانية لمناقشة برنامج الحكومة

وقال فتحي، خلال بيان صحفي، إن هذه اللجنة ستقوم بدراسة دقيقة وعميقة لبرنامج الحكومة، موضحا أن اللجنة ستجتمع على مدار 10 أيام متواصلة وفي النهاية ستقوم بإعداد تقرير شامل جميع الملاحظات والتوصيات عن هذا البرنامج.

برنامج الحكومة يلبي طموحات المواطنين

وأشار إلى أنه يأمل أن يكون البرنامج الحكومي ملبيًا لطموحات المواطنين حتى يساهم في تخفيف العبء عنهم، لافتا إلى أنه آن الأوان أن يشعر المواطن بأن الحكومة تقف بجانبه، ويجب أن يكون هناك تنسيق حقيقي بين الوزارات لتحقيق تكامل وتعاون مثمر يكون في صالح المواطن المصري.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن في الجلسة العامة اليوم تشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وتضم في عضويتها 42 نائبا.