يشتهر برج الحوت بعقلية القادرة على التخطيط والإبداع والإصرار والطموح، ولديهم عقل تجاري للغاية وشخصية مستقلة تميل إلى التفرد والتميز، ويجمع برج الدلو الكثير من التناقضات، فرغم حاجتهم للانعزال وحبهم للوحدة، إلا أنهم اجتماعيين وقادرين على كسب الأصدقاء والتواصل بحرفية، ورغم أنهم يتمتعون بعقلية تجارية إلا أنهم لا يجيدون التفاوض.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 9-7-2024 مهنيا وعاطفيا

من مشاهير برج الدلو الفنانة شادية، وسعاد حسني، وليلى مراد، والراحل فاروق الفيشاوي، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون.

ويقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 9-7-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لخبراء الفلك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

ستكون قادرًا على إنهاء مهامك وأهدافك الإبداعية بنجاح يا برج الدلو، قد تخطط لاستضافة حفلة، وقم بدعوة كل من دعمك في هذه الرحلة وحتى منافسيك، وعليك أن تساندهم أيضًا، واجتهد للحفاظ على التوازن بين دخلك ونفقاتك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

تخبرك الأفلاك يا برج الحوت أنه من غير المجدي الاستمرار في العلاقة لمجرد طول مدتها، فالعلاقة التي لا تمنحك الاستقرار لا تستحق التمسك بها، اتخذ قرارك اليوم.