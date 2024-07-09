محتجزة إسرائيلية تكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة: قنابلكم كادت أن تقتلني

أعادت عائلة المحتجزة الإسرائيلية دانييلا جلبوع بنشر مقطع فيديو سابق قدمته الفصائل الفلسطينية في شهر يناير الماضي، تقول فيه إن الحكومة الإسرائيلية تخلت عنها، بحسب ما قالته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، التي أشارت إلى أنه تم الإعلان عن الفيديو لكن لم ينشر من قبل في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

سبب إعادة نشر الفيديو

وتقول والدة جلبوع، أورلي جلبوع، لهيئة البث العام الإسرائيلية «كان»، إن العائلة قررت السماح بنشر المقطع على أمل أن يظهر أهمية تجدد المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة بين المحتجزين.

في بداية المقطع، تعرّف جلبوع عن نفسها بأنها جندية احتجزت من قاعدة نحال عوز في السابع من أكتوبر، كاشفة وقت النشر أنها محتجزة منذ 107 أيام، متابعة: «أنا تحت القصف والنيران على مدار 24 ساعة في اليوم، وأنا خائفة جدًا على حياتي، لقد كادت قنابلكم أن تقتلني في إحدى المرات».

ماذا قالت المحتجزة الإسرائيلية؟

ولامت المحتجزة الإسرائيلية دولة الاحتلال الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلة: «أين كنت في السابع من أكتوبر عندما تم اختطافي من سريري؟ أين أنت الآن.. لماذا يجب عليّ كجندية أن أشعر بأنني مهجورة ومُهملة؟».

وتقول والدتها المحتجزة لإذاعة «كان» الإسرائيلية: «آمل ألا تفقد الأمل، وأنها تعلم أنهم سيخرجون من هناك"=».