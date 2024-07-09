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رئيس المخابرات الإسرائيلية المستقيل: كنت نائما أثناء وقوع أحداث 7 أكتوبر

كتب:

عمرو حسني
03:16 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس المخابرات الإسرائيلية العسكرية المستقيل

رئيس المخابرات الإسرائيلية العسكرية المستقيل

قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية المستقيل، أهارون حاليفا، إنه غاب عن المشاورات مع قائد الأركان بين 6 و7 أكتوبر بسبب عدم إيقاظه من النوم من قبل مساعده، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية. 

اجتماعات للتوصل لوقف إطلاق النار 

وتستضيف غدا العاصمة القطرية الدوحة، ممثلين عن إسرائيل والفصائل الفلسطينية ووفد مصري للعمل على وقف إطلاق النار حيث نجحت المفاوضات من قبل في إيقاف الحرب أسبوع في نوفمبر الماضي وتسعى المفاوضات حاليا لوقف إطلاق النار مجددا في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب «القاهرة» الإخبارية.

 وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها العاشر وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 38 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات.

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بقلم عمرو حسني