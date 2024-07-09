إصابة إسرائيليين في هجوم صاروخي بالجولان.. وحزب الله يتبنى

دوت صفارات الإنذار في مستعمرتي كيدمات تسفي وشاعل في هضبة الجولان، بسبب هجوم صاروخي من حزب الله اللبناني، واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مرتفعات الجولان المحتلة مؤخرًا بنحو 40 صاروخا.

أحد الصواريخ أصاب سيارة بشكل مباشر

ونقل موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطق باللغة الإنجليزية عن مسعفون أن أحد الصواريخ أصاب سيارة بشكل مباشر بالقرب من تقاطع نفح في الجولان المحتل، ما أدى إلى إصابة مستعمر إسرائيلي وامرأة بجروح خطيرة.

وقالت منظمة إسعاف نجمة داوود الحمراء، إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ في هضبة الجولان، وذكرت التقارير الأولية أن الشابين أصيبا بصاروخ أصاب سيارة كانا بداخلها أو بجوارها عند مفترق نفح.

حزب الله يعلن مسؤوليته عن إطلاق عشرات الصواريخ في الهجوم

وقال حزب الله في بيان: إنه استهدف قاعدة نفح التابعة لجيش الاحتلال، الواقعة إلى الجنوب من بلدة أورتال، لافتًا إلى أن الهجوم يأتي ردا على استشهاد القيادي ياسر قرنبش، أحد أعضاء حزب الله، في وقت سابق اليوم في غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في سوريا بالقرب من الحدود مع لبنان.

في سياق منفصل، أعلن حزب الله أنه أطلق صواريخ على منزل في المنارة بالجليل الأعلى، ردا على غارة سابقة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على بلدة رب الثلاثين بجنوب لبنان.