«الغرف التجارية»: أسعار الجملة انخفضت بنسبة 35% خلال الفترة الماضية

أكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز، إن الشهر الماضي شهد انخفاض معدل التضخم، لافتا إلى أن الأسعار انخفضت بشكل كبير، ومستمرة في ذلك.

وأضاف أمين الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن الأسعار انخفضت بنسبة 25% منذ تحرير سعر الصرف.

انخفاض أسعار الجملة

ونوه بأن إجمالي انخفاض الأسعار بلغ نسبة 35%، لافتا إلى أنه خلال الفترة القادمة سنرى انخفاضات أكثر لأسعار الجملة، وسيكون هناك انخفاضات أكثر الفترة القادمة.

وأوضح أننا نشهد مزيدا من الانخفاضات في السلع، والأسعار العالمية انخفضت أيضا، لافتا إلى أن الغرف التجارية ترصد الأسعار في الأسواق، وكل التقارير تشير إلى أنها في طريقها للانخفاض بشكل مستمر.