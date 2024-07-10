وزير الخارجية: إرادة سياسية مشتركة لتعزيز العلاقات بين مصر والأردن

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن هناك خصوصية تجمع العلاقات بين مصر والأردن، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بتعزيز العلاقات الثنائية، لافتًا إلى وجود لجنة عليا مشتركة تعكس مدى العمق بين العلاقات سياسيًا واقتصاديًا.

أضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك إرادة سياسية مشتركة بالعمل على مزيد من دفع وتطوير العلاقات بين الدولتين، فالأردن دولة جوار لمصر، لافتًا إلى أن هناك مشروعات محددة جرى الاتفاق عليها في اللجنة العليا المشتركة، والمسؤولية على الوزارة هي المتابعة مع الوزارات الفنية المعنية فيما يتعلق بالملفات والتحديات.