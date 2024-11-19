مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر في القاهرة والمحافظات

الصلاة عمود الدين، وهي أحد فروض الإسلام الخمسة الواجب إقامتها في مواعيدها المحددة لها، إذ إن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ولذلك يتابع المسلمون مواقيت الصلاة بشكل مستمر، لأداء الفريضة في مواعيدها المحددة.

وتقدم الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، في مختلف محافظات الجمهورية، وجاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 4:53 صباحًا

أذان الظهر 11:40 صباحًا

أذان العصر 2:37 مساءً

أذان المغرب 4:57 مساءً

أذان العشاء 6:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في الجيزة

موعد أذان الفجر 4:53 صباحًا

أذان الظهر 11:40 صباحًا

أذان العصر 2:37 مساءً

أذان المغرب 4:57 مساءً

أذان العشاء 6:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 5:00 صباحا

أذان الظهر 11:46 صباحا

أذان العصر 2:40 مساءً

أذان المغرب 5:00 مساءً

أذان العشاء 6:22 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 4:51 صباحا

أذان الظهر 11:41 صباحا

أذان العصر 2:42 مساءً

أذان المغرب 5:02 مساءً

أذان العشاء 6:21 مساءً.

مواقيت الصلاة في المنوفية

أذان الفجر 4:55 صباحًا

أذان الظهر 11:41 صباحا

أذان العصر 2:37 مساءً

أذان المغرب 4:57 مساءً

أذان العشاء 6:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في قنا

أذان الفجر 4:44 صباحًا

أذان الظهر 11:34 صباحا

أذان العصر 2:37 مساءً

أذان المغرب 4:58 مساءً

أذان العشاء 6:16 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 4:55 صباحا

أذان الظهر 11:41 صباحا

أذان العصر 2:36 مساءً

أذان المغرب 4:56 مساءً

أذان العشاء 6:18 مساءً.