هل يتغير نهج ترامب تجاه الشرق الأوسط في ولايته الثانية؟

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو يناقش ما إذا كانت سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط ستتغير بعد عودته إلى الرئاسة.

ترامب سيسعي لوقف التصعيد

وأضاف المركز، خلال فيديو على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه لطالما كان للإدارة الأمريكية دور رئيس في حل توترات الشرق الأوسط بالنسبة للتصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، رغم تأييده لإسرائيل وقراره بنقل العاصمة إلى القدس الشرقية خلال ولايته الأولى سيسعي لوقف التصعيد تجنبًا لتأثيرات الاقتصادية والسياسية السلبية على العالم ككل.

وأضاف: «بالنسبة لحل الدولتين فغير متوقع تأييد ترامب لذلك القرار لرفض إسرائيل المبدأ رفضًا قاطعًا، وفيما يتعلق بالنفوذ الإيراني متوقع باستمرار ترامب باتباع نفس سياساته تجاه إيران مع عدم اللجوء إلى أي تحرك عسكري ضد إيران، وبشكل عام رغم تصريحات ترامب عن تهدئة الأوضاع سيبقي الوضع معقدًا ويحتاج إلى تضافر الجهود والتوصل إلى حلول تحقق الاستقرار في المنطقة».