رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

جامعة بنها تعلن عن 3 منح لباحثي الدكتوراه والماجستير في ألمانيا.. اعرف الشروط

كتب:

حسن صالح
11:57 ص | الإثنين 18 نوفمبر 2024
جامعة براندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبس بألمانيا

جامعة براندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبس بألمانيا

أعلن مكتب العلاقات الدولية في جامعة بنها عن ثلاث فرص لمعاوني هيئة التدريس من طلاب مرحلتي الماجستير والدكتوراه، لدراسة فصل دراسي في جامعة براندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبس بألمانيا، وذلك في مجال هندسة المعادن والمواد، في إطار اتفاقية التعاون بين الجامعتين وبتمويل من برنامج إيراسموس.

شروط التقديم في منح جامعة بنها  

وأوضح بيان جامعة بنها أن شروط الحصول على المنح تتمثل في: 

- أن يكون معدل الدرجات التراكمي (GPA) لدرجة البكالوريوس لا يقل عن 3.7.

- للطلاب الذين قاموا بتسجيل نقطة بحثية، يجب أن يكون موضوع البحث ذو صلة بتخصص المنحة.

-  يجب أن يكون لدى المتقدم لدرجة الدكتوراه سجل قوي في النشر الأكاديمي، يشمل على الأقل بحثاً واحداً منشوراً في مجلة علمية مرموقة وذو معامل تأثير، ومدرجاً إما في Scopus أو Web of Science.

طريقة ورايط التقديم

يمكن التقديم من خلال الرابط التالي من هنا علي أن يكون آخر موعد للتقديم 23 نوفمبر 2024.

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة بنها: 600 مليون جنيه استثمارات بالمستشفيات الجامعية

جامعة بنها تستقبل فريق «جودة التعليم» لاعتماد 5 برامج بكليتي التربية والزراعة

جامعة بنها: 4 منح دراسية لخريجي مدارس المتفوقين في كلية الطب البشري

رئيس جامعة بنها: دورات مجانية للطلاب حول مهارات التوظيف

رئيس جامعة بنها الأهلية: إرساء قواعد الشفافية ونزاهة انتخابات الاتحادات الطلابية

جامعة بنها تطلق مبادرة «الباحث الصغير» لتنمية مهارات الطلاب

جامعة بنها تفتتح معرضاً للمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة

جامعة بنها تحصد المركز الأول في بطولة أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

رئيس جامعة بنها: نسعى إلى تطوير الكليات للاعتماد من الهيئة القومية للجودة
بقلم حسن صالح