جامعة بنها تعلن عن 3 منح لباحثي الدكتوراه والماجستير في ألمانيا.. اعرف الشروط

أعلن مكتب العلاقات الدولية في جامعة بنها عن ثلاث فرص لمعاوني هيئة التدريس من طلاب مرحلتي الماجستير والدكتوراه، لدراسة فصل دراسي في جامعة براندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبس بألمانيا، وذلك في مجال هندسة المعادن والمواد، في إطار اتفاقية التعاون بين الجامعتين وبتمويل من برنامج إيراسموس.

شروط التقديم في منح جامعة بنها

وأوضح بيان جامعة بنها أن شروط الحصول على المنح تتمثل في:

- أن يكون معدل الدرجات التراكمي (GPA) لدرجة البكالوريوس لا يقل عن 3.7.

- للطلاب الذين قاموا بتسجيل نقطة بحثية، يجب أن يكون موضوع البحث ذو صلة بتخصص المنحة.

- يجب أن يكون لدى المتقدم لدرجة الدكتوراه سجل قوي في النشر الأكاديمي، يشمل على الأقل بحثاً واحداً منشوراً في مجلة علمية مرموقة وذو معامل تأثير، ومدرجاً إما في Scopus أو Web of Science.

طريقة ورايط التقديم

يمكن التقديم من خلال الرابط التالي من هنا علي أن يكون آخر موعد للتقديم 23 نوفمبر 2024.