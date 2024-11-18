ضبط مخدرات بـ33.3 مليون جنيه بحوزة متهمين في 5 محافظات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن «القاهرة – الإسكندرية – مطروح – الشرقية - الجيزة»، أنّ عددا من العناصر الإجرامية تتاجر في المواد المخدرة وتروجها على العملاء، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم.

ضبط 3,100 كيلو جرام لمخدر الكوكايين

جرى ضبط عنصر إجرامي في دائرة قسم شرطة أول السلام وبحوزته «3,100 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – عدد من الأقراص المخدرة لعقار إكستاسي – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – ميزان حساس».

كما جرى ضبط «عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما «6,5 كيلوجرام لمخدر الهيدرو - 2 كيلوجرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدري الحشيش، الكوكايين – عدد من الطوابع المخدرة – عدد من الأقراص المؤثرة – طبنجة - عدد من الطلقات – عدد 3 سيارات – ميزان حساس- مطحنة هيدرو – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية».

وجرى ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته 20 كيلوجرام لمخدر الحشيش، كما جرى ضبط عنصر إجرامي حال استقلاله سيارة دون لوحات بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته «13,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات»، وضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهما «30 كيلوجرام لمخدر الحشيش».

ضبط 32 كيلو شابو

كما جرى ضبط «عنصر إجرامي له معلومات جنائية» في دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وبحوزته 32 كيلوجرام لمخدر الآيس الشابو - سلاح أبيض – ميزان حساس- سيارة – مبلغ مالي، وتقدّر القيمة المالية للمضبوطات بـ33,3 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.