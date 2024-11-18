«الشعب الجمهوري»: مشروع قانون اللاجئين يضمن حماية حقوقهم

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إنّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون اللاجئين، هدفه تنظيم عملية اللجوء في مصر، ويضمن حماية حقوقهم وحرياتهم، ويحظر تسليمهم، ويؤكد على حرية الاعتقاد الديني، ويوفر لهم الحماية اللازمة وحقهم في الحصول على الخدمات المختلفة.

قانون اللاجئين وتفعيل حقوق الإنسان

وأوضح وهبة، في بيان اليوم، أنّ قانون اللاجئين في مصر والمكون من نحو 39 مادة تقريبًا يسهم في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض، مشيرا إلى أنّ مصر دائما كانت وما زالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع.

وأشار إلى أنّ العالم بات يعيش أوضاعًا صعبة، حيث تنتشر الصراعات والاضطرابات على الساحة الدولية وتردى الأوضاع وتبعث بالآثار السلبية على أنحاء مختلفة؛ ما يؤثر على أوضاع بعض الشعوب، ويصبح الهروب من هذه الأوضاع واللجوء إلى الدول المجاورة الآمنة هو الحل الوحيد، ومن ثم كان دور مصر في استقبال هؤلاء انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الأشقاء في المنطقة، وحرصها على دعم أمن واستقرار الشعوب في دول الجوار.

حقوق الأشقاء في العيش

وأشار النائب إيهاب وهبة إلى أنّ الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، موضحا أن مشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر، من خلال لجنة دائمة لشؤون اللاجئين والفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وكذلك أيضا الاهتمام بطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف ويكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.