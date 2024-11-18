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بيع 14 محلا تجاريا بأنشطة متنوعة لتوفير الخدمات في مدينة رشيد الجديدة

كتب:

منة العشماوي
11:30 ص | الإثنين 18 نوفمبر 2024
جهاز مدينة رشيد الجديدة

جهاز مدينة رشيد الجديدة

عُقدت جلسة مزاد علني، أمس، أسفرت عن بيع 14 محلًا تجاريًا بمدينة رشيد الجديدة بمساحات مختلفة تتراوح من «12.65 م2 - 45.99 م2»، وأنشطة متنوعة (سوبر ماركت - مكتبه - مطعم...)، في إطار حرص جهاز مدينة رشيد الجديدة؛ لتوفير مختلف الخدمات بالمدينة.

مساحات تتراوح من 12.65 م2 : 45.99 م2

وأقيم المزاد بحضور المهندس أيمن محمد عبدالتواب، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، ومسؤولي الجهاز، ومدير عام الإدارة المالية، وأعضاء اللجنة من ممثلي مجلس الدولة، وقطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة المالية وشرطة التعمير.

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بقلم منة العشماوي