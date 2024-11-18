«حياة كريمة»: توصيل الدعم لأكثر من 25 مليون مستفيد في جميع المحافظات

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» تحقيق إنجاز كبير في تقديم الدعم الغذائي المستمر، إذ نجحت المؤسسة في توصيل الدعم إلى أكثر من 25 مليون مستفيد في جميع محافظات مصر، ويتمثل هذا الدعم في توزيع الطرود الغذائية والوجبات التي تصل مباشرة إلى المستحقين، بفضل جهود فريق المؤسسة ودعم المتبرعين.

مبادرة سبيل ومطبخ الكرم

وأوضحت مبادرة حياة كريمة، في منشور عبر صفحتها الشخصية، أنّ مبادرة سبيل تمكنت من توصيل 30 ألف وجبة شهريا، تتضمن 15 ألفا من مطبخ الكرم في العريش، كما افتتح 40 منفذا من منافذ حياة كريمة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة في 8 محافظات.

وذكرت أنّه في إطار المبادرات المتميزة، أطلقت المؤسسة مشروع «مطبخ الكرم» في مدينة العريش، إذ تقوم السيدات المُعيلات بإعداد وجبات ساخنة ومتكاملة تُوزّع يوميًا على أهالي القرى المتضررة، وأيضًا الفلسطينيين المقيمين في العريش.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

ونوّهت بافتتاح 40 منفذا لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة، في المرحلة الأولى؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدة أنّ هناك المزيد من الأسر بحاجة إلى الدعم، داعيةً الجميع إلى المساهمة عبر موقعها الإلكتروني؛ لضمان استمرار المبادرات الخيرية، والوصول إلى جميع المحتاجين.