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«الثقافة» تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من طلاب مدرسة «البورسعيدي» للخط العربي

كتب:

إلهام الكردوسي
12:36 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
حمدي السطوحي رئيس التنمية الثقافية خلال الاحتفالية

حمدي السطوحي رئيس التنمية الثقافية خلال الاحتفالية

احتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، بتخريج الدفعة الثانية من طلبة مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة، بفرعيها ببيت السحيمي في القاهرة وبورسعيد، وذلك بمقر المدرسة بمركز الإبداع الفني ببيت السحيمي- شارع المعز.

تخريج الدفعة الثانية من مدرسة الخط العربي

وافتتح المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وشيخ الخطاطين الفنان خضير البورسعيدي، معرضا لفنون الخط العربي من مخطوطات الطلاب خريجي الدفعة الثانية، وسط نخبة من المتخصصين وطلاب المدرسة والمهتمين بفنون الخط العربي.

منح شهادات للخريجين

ومُنحت شهادات التخرج للطلاب الخريجين وعددهم 29 طالبا من فرع المدرسة بالقاهرة، و13 من فرع بورسعيد، بحضور رانيا شرعان مدير مكتبة مصر العامة بالجيزة، واُختتم الحفل بعرض من التراث الشعبي والموسيقى والفلكلور، قدمته فرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

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بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي