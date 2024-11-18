صرف مساعدات مالية وكرسي متحرك لطفلة من ذوى الهمم في المنوفية

التقى، صباح اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بعدد من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، حيث أمر بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم وشنط مدرسية لعدد من الحالات الإنسانية لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، كما أمر بتوفير كرسي متحرك لطفلة من ذوى الهمم مراعاة لظروفها الصحية.

الاستماع لشكوى المواطنين وحلها

واستمع محافظ المنوفية لشكوى مواطنة من ناحية شبين الكوم تتضرر من تنفيذ قرار إزالة للعقار الخاص بها، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم بإجراء معاينة علي الطبيعة بالتنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، فيما كلف مدير هيئة الأبنية التعليمية بفحص شكوي أولياء أمور طلاب مدرسة بكفر السنابسة بمنوف يلتمسون فتح البوابة الجانبية لدخول وخروج طلاب المدرسة حفاظا علي سلامة الطلاب من الحوادث.

تركيب أسلاك إنارة بزاوية البقلي

ووجه محافظ المنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لبحث إمكانية تركيب أسلاك إنارة بإحدى مناطق زاوية البقلي وفقاً للاشتراطات القانونية استجابة لشكوى الأهالي، ووجه الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطنة بناحية سدود تتضرر من مسؤولي الإدارة الزراعية لرفضهم تنفيذ رخصة بناء خاصة بها.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين.