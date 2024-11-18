أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 18-11-2024 في بورصة الدواجن.. «آخر تحديث»

أعلنت بورصة الدواجن أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 18-11-2024، وهو ما يوضح سعر الكتاكيت بمختلف أنواعها، من أبرزها الكتاكيت البيضاء والساسو «الحمراء» والبلدي، والتي يهتم بها عدد كبير من المواطنين الراغبين في تربية الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم في آخر تحديث بالبورصة

وسجل سعر الكتكوت اليوم تراجعا بمختلف أنواعه المختلفة في البورصة، على النحو التالي:

- سجل سعر الكتاكيت الساسو اليوم الاثنين في البورصة يتراوح من 19 إلى 20 جنيها بدلا من 24 إلى 25 جنيها.

- بلغ سعر الكتاكيت الساسو بيور اليوم الاثنين في البورصة يتراوح من 20 إلى 21 جنيها بدلا من 25 إلى 26 جنيها.

- وصل سعر الكتاكيت البلدي اليوم الاثنين في البورصة يتراوح من 6 إلى 6.5 بدلا من 6 إلى 7 جنيهات.

- جاء سعر الكتاكيت الهجين اليوم الاثنين في البورصة يتراوح من 12 إلى 13 جنيها بدلا من 16 إلى 17 جنيها.

- سعر الكتاكيت الجيل الثاني اليوم الاثنين في البورصة يتراوح بين 14 و15 جنيها بدلا من 18 و19 جنيها.

- سعر الكتاكيت الروزي بيور اليوم الاثنين في البورصة يتراوح بين 17 و18 جنيها بدلا من 19 و20 جنيها.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

- سعر الكتاكيت البيضاء اليوم الاثنين في البورصة يتراوح من 35 إلى 49 جنيها.

- سجل متوسط سعر الكتاكيت البيضاء «قطعان» اليوم في البورصة من 25 إلى 25.5 جنيها مقابل 30 جنيها.

أسعار كتاكيت الشركات اليوم

- سعر الكتاكيت القاهرة للدواجن في البورصة بـ37 جنيها مقابل 43 جنيها.

- سعر الكتاكيت نيوهوب إيجيبت للدواجن في البورصة 38 جنيها.

- سعر الكتاكيت الوطنية في البورصة 34.5 جنيها.

- سعر كتاكيت الوادي في البورصة 32 جنيها.

- سعر كتاكيت مكة المكرمة «الأبيض» 25 جنيها.