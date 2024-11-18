مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يضللنا والمحتجزون يموتون في غزة

تظاهر العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين وأنصارهم أمام منزل بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، في القدس، مطالبين إياه بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح ذويهم الذين تحتجزهم فصائل مقاومة الفلسطينية في غزة، بحسب ما جاء في وسائل إعلام عبرية.

ماذا جاء في المظاهرات أمام منزل نتنياهو؟

ووفقا لما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إن أهالي المحتجزين حذروا من أن التوصل إلى اتفاق أصبح أكثر إلحاحًا مع اقتراب فصل الشتاء، قائلين في بيان: «المحتجزون لن يتمكنوا من الصمود في ظل البرد القارس داخل أنفاق غزة».

وتابع بيان أهالي المحتجزين في غزة: «بينما ينشغل نتنياهو وفريقه بمحاولة تضليل الرأي العام، يموت 101 محتجز في ظروف مستحيلة».

مظاهرات سابقة لأهالي المحتجزين

وقبل وقت قصير من المظاهرات الحالية، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن اشتعال الداخل الإسرائيلي، أمس الأحد، حيث تظاهر الآلاف من المواطنين في عدة مناطق، من أهالي المحتجزين والمعارضين للحكومة، مطالبين بوقف الحرب على غزة، وإتمام صفقة تبادل للمحتجزين.

ووقتها، قال بيان هيئة عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، إن المحتجزين المتواجدين في القطاع منذ أكثر من عام، لن يستطيعوا الصمود حتى موعد تنصيب ترامب، فيما أوضح يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية ، أن على الحكومة التركيز على إنقاذ المحتجزين بدل الانشغال بنجاة الائتلاف الحاكم.