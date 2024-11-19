كيف تسجل شكوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة؟.. 6 خطوات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن منظومة الشكاوى الحكومية، أصبحت إحدى أهم وسائل التواصل مع المواطنين، والتعرف على كل ما يهمهم، لافتًا خلال لقائه الأخير مع أعضاء المنظومة إلى أن الأمر لا يقتصر على تلقي الشكاوى، لكن الأهم من ذلك، هو متابعتها والعمل على تذليلها وحلها.

تفاصيل تسجيل شكوى على المنظومة

وأوضحت البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تفاصيل تسجيل شكوى، كالتالي:

- الخطوة الأولى، اضغط على تسجيل شكوى جديدة في قائمة الشكاوى.

- اختر القطاع والخدمة التي تريد الشكوى منها.

- إدخال موضوع الشكوى في الخانة الموفرة.

- ادخل تفاصيل الشكوى.

- ادخل النتيجة المتوقعة لحل الشكوى.

- أضف المرفقات إن وُجدت.

كيفية متابعة الشكوى التي قدمها المواطن

وفي إطار دورها الخدمي، أوضحت المنظومة التابعة لـ«مجلس الوزراء» على موقعها الرسمي، كيفية متابعة الشكوى التي قدمها المواطن، كالتالي:

- إدخال رقم الشكوى والرقم القومي في خانة متابعة الشكوى في الصفحة الرئيسية.

- تسجيل الدخول عن طريق الضغط على الشكوى في قائمة الشكاوى.