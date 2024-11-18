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فرصة للشباب والعائلات.. «الإسكان» تطرح 78 ألف وحدة والحجز 26 نوفمبر

كتب:

منة عبده
01:17 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
شقق الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي

إنجاز جديد سطرته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري توفر له الحياة الآدمية والكريمة، حيث أعلن الصندوق طرح نحو أكثر من 78 ألف وحدة سكنية، ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، لجميع المواطنين.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي تبدأ من 400 ألف جنيه 

وشمل الطرح عددا كبير من المدن الجديدة والمحافظات على مستوى الجمهورية، بمساحات وأسعار مختلفة تبدأ من 400 ألف جنيه، على أن يُتاح الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بداية من اليوم للمواطنين ذوي الهمم ولمدة أسبوع، على أن يبدأ الحجز لباقي المواطنين الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 24 ديسمبر المقبل. 

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي، عددا من الشروط لحجز شقق «سكن لكل المصريين 5»، منها أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد عن 50 عاما، وبذلك تتاح الفرصة للشباب والعائلات لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح الأضخم لشقق الإسكان الاجتماعي. 

واشترط الصندوق بالنسبة للمواطنين منخفضي الدخل، أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 3500 جنيه، بحد أقصى 15 ألف جنيه شهريًا، بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.

الحد الأدنى للدخل الشهري لمنخفضي الدخل 

أما المواطنين متوسطي الدخل، يشترط أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري  12 ألف جنيه بحد أقصى 25 ألف جنيه شهريًا، بواقع 300 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا للفرد.

وجاءت خريطة مناطق شقق الإسكان الاجتماعي، موزعة على 239 ألفًا و58 وحدة جاهزة للتسليم لمنخفضي ومتوسطي الدخل في عدد من المراكز بمحافظات (الجيزة، الشرقية، المنوفية، الفيوم، الإسماعيلية، البحيرة، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا، أسيوط، الأقصر، أسوان)، وعدد 12 ألفًا و990 وحدة جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل بالمدن الجديدة: (أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، غرب قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة).

ووحدات سكنية أخرى تُسلم خلال 36 شهرًا لمنخفضي الدخل في عدد من المدن الجديدة ومنها: (حدائق العاصمة، 15 مايو، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة).

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.