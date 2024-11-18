رئيس «كتاب البيئة»: مصر تشارك بوفد قوي في قمة المناخ COP29

قال الدكتور محمود بكر، عضو لجنة البيئة في المجلس الأعلى للثقافة ورئيس جميعة كتاب البيئة، إن مصر تشارك بوفد قوي للغاية في قمة تغير المناخ COP29 المنعقدة في أذربيجان، مشيرا إلى أن وزيرة البيئة ياسمين فؤاد تقود مشاورات مع نظيرها الاسترالي حول ملف الدعم والتمويل، فالدول العربية والإفريقية لديها طموح بالوصول إلى تريليون دولار سنويًا حتى 2030.

أبرز بنود الاسراتيجية الوطنية 2050

وأضاف «بكر»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن من أبرز بنود الاسراتيجية الوطنية 2050 التي ركزت عليها الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مشاركتها في COP 29، هي الحد من الانبعاثات الكربونية فضلا عن فتح سوق خاص بالكربون، إلى جانب إجبار الدول الأكثر انبعاثات لغارات الاحتباس الحراري على دفع ثمن ذلك من خلال شهادات الكربون للدول الفقيرة.

قضية التمويل

وتابع بأنّ قضية التمويل موجودة منذ بداية المؤتمرات المتعلقة بالمناخ، مشيرا إلى أنّ مصر تسعى إلى تحقيق تمويل 100 مليار دولار، ولكن هذا لا يحدث بسبب الظروف العالمية، وتعرض بعض الدول لأزمات مالية وغيرها، وبالتالي لا نصل إلى النتيجة التي تحتاجها الدول النامية، لكن يحدث بعض المنح والقروض الميسرة للمشروعات صديقة البيئة.