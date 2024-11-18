باحث سياسي: مصر قوى واعدة بالمجال الاقتصادي وتتحرك في كل الاتجاهات

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إنّ مشاركة مصر في مجموعة العشرين تأتي في توقيت مهم للغاية، إذ تحاول مصر دائما خلق مسارات مختلفة في مجال السياسة الخارجية وعلاقتها مع الأطراف الدولية المختلفة، وأن تتحرك في اتجاه أكثر من تكتل مثل قمة البريكس والعشرين.

أزمة اقتصادية عالمية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ قمة العشرين تأتي في ظل وجود تحولات في طبيعة النظام الدولي وأزمة اقتصادية تموج بها العالم، مشيرا إلى أنّ هناك تحديات كبرى تواجه النظام العالمي بالكامل، مثل عدد من التهديدات على مستوى التلوث والبيئة ومشكلات الطاقة والتهديدات الأمنية في مجال المسار التكنولوجي.

مشاركة مصر في قمة العشرين

وتابع: «مشاركة مصر في قمة العشرين مهمة للغاية، خاصة أن الدولة المصرية أحد القوى الواعدة في المجال الاقتصادي، ونستطيع وفقا لتقرير البنك الدولي أن نحقق نقطة ارتكاز للقوى الاقتصادية على المستوى العالمي في فترة زمنية ليست طويلة».