سعر الذهب بمصر اليوم الاثنين.. تغيرات ملحوظة في عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، تغيرات ملحوظة في الصاغة المصرية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن نحو 3590 جنيها للشراء، مقارنة مع 3550 جنيها خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، وفقا للأسعار المعلنة من شعبة الذهب، ومؤسسة «جولد بيليون».

سعر الذهب الآن اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر، وفقا لما أعلنته شعبة الذهب، ومؤسسة «جولد بيليون»، التالي:

سعر الذهب مباشر

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 4103 جنيهات للشراء، و4080 جنيها للبيع، مقارنة مع 4057 جنيها للجرام في حالة الشراء، و4044 جنيها في حالة البيع.

كم سعر الذهب عيار 21

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3590 جنيها للشراء، و3570 جنيها للبيع، مقارنة مع 3550 جنيها للشراء، و3540 جنيها في حالة البيع.

كم سعر الذهب اليوم في مصر

فيما وصل سعر الذهب عيار 18 الآن إلى 3077 جنيها للشراء، و3060 جنيها للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 2393 جنيها للشراء، و2379 جنيها للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن 3761 جنيها للشراء، و3740 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

فيما سجل سعر الجنيه الذهب الآن، في الصاغة 28 ألفا و720 جنيها للشراء، و28 ألفا و700 جنيها دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أوقية الذهب بالدولار

ويسجل سعر أوقية الذهب بالدولار الآن، نحو 2592 دولارا للشراء، و2591 دولارا للبيع.