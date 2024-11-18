سعر الذهب بمصر اليوم الاثنين.. تغيرات ملحوظة في عيار 21
كتب:
وليد عبد السلام
12:26 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
مشغولات ذهبية
شهد سعر الذهب اليوم في مصر، تغيرات ملحوظة في الصاغة المصرية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن نحو 3590 جنيها للشراء، مقارنة مع 3550 جنيها خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، وفقا للأسعار المعلنة من شعبة الذهب، ومؤسسة «جولد بيليون».
سعر الذهب الآن اليوم في مصر
وسجل سعر الذهب اليوم في مصر، وفقا لما أعلنته شعبة الذهب، ومؤسسة «جولد بيليون»، التالي:
سعر الذهب مباشر
وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 4103 جنيهات للشراء، و4080 جنيها للبيع، مقارنة مع 4057 جنيها للجرام في حالة الشراء، و4044 جنيها في حالة البيع.
كم سعر الذهب عيار 21
فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3590 جنيها للشراء، و3570 جنيها للبيع، مقارنة مع 3550 جنيها للشراء، و3540 جنيها في حالة البيع.
كم سعر الذهب اليوم في مصر
فيما وصل سعر الذهب عيار 18 الآن إلى 3077 جنيها للشراء، و3060 جنيها للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.
سعر جرام الذهب عيار 14
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 2393 جنيها للشراء، و2379 جنيها للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.
سعر جرام الذهب عيار 22
بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن 3761 جنيها للشراء، و3740 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.
سعر الجنيه الذهب اليوم
فيما سجل سعر الجنيه الذهب الآن، في الصاغة 28 ألفا و720 جنيها للشراء، و28 ألفا و700 جنيها دون مصنعية أو ضريبة.
سعر أوقية الذهب بالدولار
ويسجل سعر أوقية الذهب بالدولار الآن، نحو 2592 دولارا للشراء، و2591 دولارا للبيع.
اقرأ المزيد:
-
سعر الذهب اليوم
-
الذهب الان
-
سعر الجنيه الذهب اليوم
-
اسعار الذهب الان
-
سعر الذهب الان
-
اخبار الذهب
-
كام جرام الذهب
-
اخبار الذهب لحظة بلحظة
-
سعر الذهب اليوم
-
سعر الذهب
-
سعر الذهب اليوم في مصر
-
سعر الذهب اليوم
-
سعر الذهب الآن
-
سعر الذهب في بداية التعاملات
-
الذهب اليوم
-
سعر الذهب اليوم
-
أسعار الذهب
-
أسعار الذهب في مصر
-
أسعار الذهب مع بداية التعاملات
-
أسعار الذهب الآن
-
سعر الذهب عيار 21
-
سعر الذهب عيار 24
-
أسعار الذهب عيار 24
-
أسعار الذهب عيار 21
-
سعر الجنيه الذهب
-
أسعار الجنيه الذهب في مصر
-
سعر الذهب الآن في مصر
-
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن
-
اسعار الذهب الان
-
سعر جرام الذهب عيار 21
-
الذهب اليوم سعر الذهب اسعار الذهب
-
اسعار الذهب اليوم
-
اسعار الذهب اليوم مصر
-
اسعار الذهب في مصر
-
سعر الذهب اليوم مصر سعر الذهب في مصر اليوم
-
سعر الذهب في مصر
-
سعر الذهب اليوم 21
-
سعر الذهب عيار 21 اليوم
-
سعر الذهب عيار 21
-
سعر جرام الذهب اليوم
-
سعر الذهب الآن
-
سعر الذهب اليوم الآن
-