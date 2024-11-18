سعر قنطار القطن اليوم الاثنين 18-11-2024 في مصر

سجل سعر قنطار القطن اليوم الاثنين 18-11-2024 حالة من الاستقرار في مختلف المحافظات المصرية، ويعد القطن أحد المحاصيل الزراعية الرائدة في مصر، وله تاريخ طويل من الإنتاج والتجارة، مما يجعله جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.

سعر قنطار القطن اليوم

ويختلف سعر قنطار القطن، من محافظات الوجه القبلي عن محافظات الوجه البحري، بينما تلتزم جميع المحافظات بما اتخذته اللجنة التنفيذية لمنظومة توريد القطن، والخاص بتحديد سعر قنطار القطن وطريقة بيعه في المزاد، وفقا لتصريحات حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، لـ«الوطن».

الحد الأدنى لسعر بيع قنطار القطن

وأوضح أبو صدام، أن الحد الأدنى لسعر بيع قنطار القطن مع اختلاف الأصناف المزروعة يبلغ 10 آلاف جنيه للقنطار في محافظات الوجه القبلي، وهو سعر الضمان الذي حددته الحكومة لبيع القطن، مشيرا أنه رغم تراجع سعر القطن عالميا إلا أن سعر الضمان لم يتغير، لتشجيع الفلاحين علي زراعته.

سعر قنطار القطن في المحافظات

وأشار إلى أن سعر قنطار القطن في محافظات الوجه القبلي سجل نحو 10 آلاف جنيه للقنطار، بينما سجل في محافظات الوجه البحري نحو 12 ألف جنيه، وتزرع الأقطان بالمحافظات قصيرة ومتوسطة وطويلة التيلة، بينما يختلف السعر من محافظة لأخرى بحسب جودة ونقاء القطن.